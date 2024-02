Doch kein Liebes-Comeback bei Kendall Jenner und Bad Bunny?

Doch kein Comeback? Anfang 2023 waren Kendall Jenner (28) und Bad Bunny (29) zum ersten Mal zusammen gesehen worden – nach einem gemeinsamen Besuch des Coachella-Festivals galt die Beziehung als offiziell. Wenige Monate später kursierten allerdings Trennungsgerüchte. In den letzten Wochen sollen sich das Model und der Musiker allerdings wieder angenähert haben. Doch nach dem vergangenen Wochenende scheint eine Liebes-Reunion von Kendall und Bad Bunny unwahrscheinlich!

Wie Just Jared berichtet, besuchten die The Kardashians-Bekanntheit und der "I Like It"-Interpret beide den Super Bowl – allerdings nicht gemeinsam: Während Kendall zusammen mit ihren Schwestern Khloé Kardashian (39), Kim Kardashian (43) sowie Hailey (27) und Justin Bieber (29) das NFL-Spiel verfolgte, genoss Bad Bunny die Sportveranstaltung in einer anderen Suite. Der Künstler verbrachte den Abend unter anderem mit Apple-CEO Tim Cook (63), Sängerin Lizzo (35) und Schauspieler Henry Cavill (40).

Während sich Kendall also derzeit in einer komplizierten On-off-Beziehung zu befinden scheint, soll ihr Ex-Freund Devin Booker (27) wieder neu verliebt sein: Laut der Gossip-Seite DeuxMoi soll der Basketballer mit Christina Nadin anbandeln. Die 28-Jährige ist wie Kendall Model und Influencerin.

IMP Features / ActionPress Kendall Jenner und Bad Bunny im August 2023

Getty Images Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner und Hailey Bieber, Super Bowl 2024

Getty Images Devin Booker und Kendall Jenner im Jahr 2022

