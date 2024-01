Ist Kendall Jenners Ex Devin Booker etwa wieder vergeben?

Was seine Ex wohl davon halten würde? 2021 hatten Kendall Jenner (28) und Devin Booker (27) ihre Beziehung nach vielen Spekulationen offiziell gemacht. Nach rund einem Jahr war aber alles aus und vorbei zwischen den beiden. Die The Kardashians-Bekanntheit datete inzwischen Bad Bunny (29), der Basketballer ist noch nicht wieder sesshaft geworden. Doch nun soll Devin wieder verliebt sein – und zwar in eine Bekannte von Kendall!

Laut der Gossip-Seite DeuxMoi soll der 27-Jährige mit Christina Nadin anbandeln. Sie habe mit Devins Familie kürzlich sogar eins seiner Basketballspiele besucht. Besonders interessant ist aber: Christina kennt Kendall gut! Die US-Amerikanerin datete zuvor nämlich Travis Bennett, einen sehr engen Freund des Supermodels. Deshalb sollen die beiden Mädels oft zusammen abgehangen haben – wohl auch als Ken noch mit Devin zusammen war. Ob die zwei immer noch befreundet sind, ist aber unbekannt.

Einige von Kendalls Freunden würden sich anscheinend aber eher wünschen, dass Devin wieder mit ihr zusammenkommt. "Sie haben das Gefühl, dass er am besten zu ihr passt und sie am glücklichsten macht", verriet ein Informant vor Kurzem gegenüber Radar Online.

Getty Images Devin Booker im September 2022

Instagram / christinanadin Christina Nadin, Model

Fernando Ramales / BACKGRID / ActionPress Kendall Jenner und Devin Booker in New York

