Nach Liebespleite: "Bauer sucht Frau"-Daniel ist vergeben!

Das ging fix! Daniel Huber hatte an der vergangenen Bauer sucht Frau-Staffel teilgenommen. Eigentlich schien es für den Viehwirt gut zu laufen. Seine ausgewählte Hofdame Valentina und er hatten in der Sendung von großen Gefühlen gesprochen. Doch die Distanz machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Mittlerweile sind die beiden nur noch befreundet. Doch Daniel hat sein Herz schon wieder neu vergeben!

Wie die Take Me Out-Bekanntheit Jacqueline Carmen nun exklusiv gegenüber Promiflash verrät, sollen sie und der Bayer sich verliebt haben. Sie hatte sich tatsächlich für die "Bauer sucht Frau"-Staffel beworben und wollte Daniel im TV kennenlernen. Doch er erhielt ihren Bewerbungsbrief erst nach den Dreharbeiten: "Daniel und ich kamen dann in Kontakt und haben viel geschrieben und auch Video-Call gemacht." Nach einer Woche flog sie zu ihm.

"Er brachte mir eine wunderschöne Infinity Rose mit, mit einem kleinen Brief, in dem er mich Willkommen hieß – sehr süß geschrieben", schildert die Paradise Hotel-Bekanntheit weiter gegenüber Promiflash. Sie lernte direkt Daniels Familie kennen und packte auch beim Holzspalten an. "Mit Daniel kann man sich einfach nur gut verstehen. Jetzt habe ich ihn in mein Herz geschlossen und es wird immer so bleiben", schwärmt sie weiter.

RTL Viehwirt Daniel, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidat Daniel

Instagram / jacqueline_carmen_official Jacqueline Carmen, Reality-Sternchen

