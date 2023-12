Diese "Bauer sucht Frau"-Trennung wundert die Fans besonders

Mit diesem Liebes-Aus haben viele Zuschauer wohl nicht gerechnet! Zwölf Singles hatten in diesem Jahr gehofft, bei Bauer sucht Frau ihrer großen Liebe zu begegnen – drei sind fündig geworden. Hans und Elke, Dietrich-Max-Helmut und Marion sowie André und Julia sind mittlerweile ein Paar. Bei den anderen hat es jedoch einfach nicht klappen wollen. Dabei hatten die Zuschauer bei einem Duo besonders viel Potenzial gewittert.

In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 20. Dezember, 13:55 Uhr] gaben 54,7 Prozent der Teilnehmer an, Daniel und Valentina gerne als Paar gesehen zu haben. Dass aus ihnen nichts geworden ist, stimmt viele Fans ziemlich traurig. "Gut, die aktuelle Situation ist nicht optimal, aber das entfachte Feuer einfach so zu löschen? [...] Manche Wege führen wieder zusammen und das wünsche ich euch beiden von Herzen", kommentierte eine Userin unter einen von Daniels Instagram-Posts. Doch auch mit Patrick und Sarinas Flirt-Aus haben sich viele Hoffnungen zerschlagen. 21,9 Prozent der Umfrageteilnehmer hatten fest an ihre Liebe geglaubt. Bei Hannes und Jenny waren es 13,2 Prozent, bei Carolin und Marcel 6,9 Prozent und bei Siegfried und Simone nur 3,3 Prozent.

Daniel und Valentina hatten sich am Ende der Hofwoche noch ganz gerührt ihre Gefühle gestanden. Sie wollten sich unbedingt wiedersehen, was sie nach der Show auch getan haben. Doch am Ende sei es wegen der Entfernung zu schwer gewesen, die Romanze aufrechtzuerhalten. Ein Umzug wäre für die Barkeeperin erst mal nicht infrage gekommen. "Für eine Beziehung hat es nicht gereicht", gestand sich der Viehhalter ein.

