Flirt mit Patrick Romer für Fame? Jacqueline redet Klartext

Jacqueline Carmen setzt sich zur Wehr! Die ehemalige Reality-TV-Kandidatin hatte vor einigen Monaten mit dem ehemaligen Bauer sucht Frau-Teilnehmer Patrick Romer (27) angebandelt. Doch wie sich später herausstellte, soll er wohl mehrgleisig gefahren sein. Dass neben Anastasiya Avilova (34) und Celina Solfa auch Jacqueline darüber ausgepackt hat, gefiel ihm offenbar gar nicht. Er behauptete, sie wollte nur für Fame mit ihm zusammenkommen, weshalb er das Ganze dann beendet habe. Doch jetzt zieht Jacqueline nach!

"Patrick Romer unterstellt mir, dass ich durch ihn nur den 'Fame' möchte und 'Follower' bekommen will. Nur ich war schon lange vor ihm im Fernseher", betont die Influencerin gegenüber Promiflash. Bereits 2018 war sie bei Take Me Out zu sehen. Ein Jahr später folgte ein Auftritt bei Paradise Hotel und 2021 bei First Dates Hotel. Patrick hingegen flirtete hingegen erst 2020 im TV. Jacqueline zufolge nutze er die Plattform allerdings nur aus, um klarzumachen, was er bekommen könne. "Wenn man meine Shows sieht, bin ich real. Ich will einen Mann kennenlernen, der an meiner Seite steht und das sieht man in den Shows, wie ich weine, welche Emotionen ich reinbringe und nicht, dass mir alles egal ist und die Aufmerksamkeit suche, nein. Ich bin einfach so, wie ich bin", kontert sie.

Darüber hinaus habe Jacqueline nach ihrer "Paradise Hotel"-Teilnahme rund 40.000 Instagram-Follower gehabt – doch dann sei ihr Account gehackt worden. Neue Fans habe sie durch die Liaison mit Patrick nie gewinnen wollen. "Das brauche ich nicht durch ihn. Ich wollte ihn wirklich kennenlernen, weil ich endlich einen Mann an meiner Seite möchte, der mir guttut und mich nicht hintergeht", stellt die Ex-Rate My Date-Kandidatin klar.

Anzeige

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, ehemaliger "Bauer sucht Frau"-Kandidat

Anzeige

Instagram / jacqueline_carmen_official Jacqueline Carmen, Reality-Sternchen

Anzeige

RTL / Frank Beer Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de