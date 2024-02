Sex-Pleite bei "Bauer sucht Frau"-Daniel und Jacqueline!

Da ist wohl noch Luft nach oben! In der vergangenen Bauer sucht Frau-Staffel wollte Daniel Huber seine Herzensdame finden. Nachdem es mit seiner auserwählten Hofdame Valentina doch nicht so recht klappen wollte, verschenkte der Viehwirt nur kurze Zeit später sein Herz an die Take Me Out-Bekanntheit Jacqueline Carmen. Schon zu Anfang ihrer Beziehung gibt es etwas, das ihr Liebesglück gefährden könnte!

"Mit Daniel läuft es aktuell eigentlich ganz super, nur leider fehlt mir die Privatsphäre, da Daniel noch bei seinen Eltern wohnt", verrät die Blondine nun exklusiv gegenüber Promiflash. Vor allem auf das Liebesleben der Turteltauben wirke sich die fehlende Privatsphäre laut des TV-Sternchens aus: "Mit Sex haben oder Intimitäten ist es eher schwierig. So mit den Eltern im Haus." Um die fehlende Intimität mit ihrem Liebsten nachzuholen, hat sie eine skurrile Idee: "Ich hoffe, dass wir vielleicht für eine Partnershow angefragt werden und da endlich intimer werden können."

Bereits beim allerersten Aufeinandertreffen lernte die Blondine die Familie des Viehwirtes kennen. Obwohl sich die TV-Bekanntheit an der Nähe zu den Eltern stört, soll ihr Verhältnis zur Familie gut sein. "Er hat eine sehr nette Familie. Sie haben mich direkt herzlich aufgenommen und ich habe mich sofort wohlgefühlt", offenbart Jacqueline gegenüber Promiflash.

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidat Daniel

Instagram / jacqueline_carmen_official Jacqueline Carmen, TV-Bekanntheit

privat per Mail an uns Jacqueline Carmen und Daniel Huber

