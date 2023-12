Woran scheiterte die Romanze von "Bauer sucht Frau"-Daniel?

Es begann doch alles so vielversprechend! Daniel Huber und Valentina hatten sich bei Bauer sucht Frau kennengelernt. Zwischen dem Viehwirt und der Barkeeperin funkte es dann während der Hofwoche: Beide verliebten sich ineinander! Nach den Dreharbeiten war dann aber Schluss: Der Bayer und seine Hofdame sind kein Paar. Doch was sind die Gründe für das Scheitern der Romanze? Im Promiflash-Interview spricht Daniel Klartext!

"Da wir beide sehr viel arbeiten und weit voneinander entfernt leben, könnten wir uns nur alle vier bis sechs Wochen sehen. […] Da sich dies in den nächsten Jahren auch nicht ändern würde, haben wir uns auf eine Freundschaft geeinigt", verrät der 26-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Aufgrund der Gegebenheiten sei es schwierig, eine Beziehung aufzubauen. Die beiden stehen dennoch regelmäßig in Kontakt: "Es tut gut, eine so gute Freundin zu haben." Im Nachhinein würde Daniel jedoch nichts anders machen: "Ich denke, ich habe die richtige Entscheidung getroffen."

Valentina selbst sprach ebenfalls mit Promiflash über das Scheitern des Flirts und nannte die gleichen Gründe wie Daniel. Eine Sache bereut die Blondine jedoch: "Ich würde die Hofwoche intensiver genießen, da die Tage schnell vorbei sind." Auch sie freut sich über die "tolle Freundschaft" mit dem Landwirt.

