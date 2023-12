"Bauer sucht Frau"-Daniel und Valentina haben sich verliebt!

Wie geht es für Daniel und Valentina weiter? Der 26-Jährige hat sich beim Bauer sucht Frau-Scheunenfest entschieden, die Österreicherin mit auf seinen Hof zu nehmen. Dort angekommen, schien es bei den beiden direkt zu harmonieren. Sie haben viel zusammen gelacht und sich nach und nach angenähert. Doch reicht es auch für mehr? Daniel und Valentina haben zumindest Gefühle füreinander entwickelt!

In der vergangenen Folge des Kuppelformats hat Daniel für seine Auserwählte ein Herz aus Quaderballen geformt. Valentina war davon ziemlich angetan – ihr kamen sogar die Tränen. "Als ich auf das Herz zugelaufen bin... Das war der Wahnsinn. Feuerwerk in meinem Herzen, in meinem Körper. Überall hat es gekribbelt", staunte die Barkeeperin. Sie hätte nicht gedacht, dass es so schön bei dem Viehwirt wird: "Ich muss echt sagen, ich habe mich schon ein bisschen verknallt in dich." Doch auch der Bayer ist schon Feuer und Flamme für sie: "Die Gefühle sind immer größer geworden und ich habe mich genauso in dich verliebt."

Daniel gab Valentina schließlich sogar einen Kuss auf die Wange. Die 21-Jährige lasse eigentlich alles eher ruhiger angehen, aber erwiderte diese Geste prompt. Die beiden haben sich sogar spontan dazu entschieden, die Hofwoche zu verlängern. "Ich freue mich mega, dass sie länger bleibt und nicht einfach sagt: 'Ja, jetzt ist es vorbei und ich fahre heim.' Das ist schon mal sehr, sehr gut und heißt für mich auch alles. Das heißt ja, dass sie es wirklich will", ist sich Daniel sicher.

