"Bauer sucht Frau"-Daniel und Jacqueline wegen Mama getrennt

Daniel Huber und seine Jacqueline Carmen fanden erst nach seiner Bauer sucht Frau-Teilnahme zueinander. Doch offenbar war es nicht das ganz große Glück: Nachdem sie ihre Liebe erst im Februar offiziell gemacht hatten, ist nun schon wieder Schluss. Und der Grund ist wohl niemand Geringerer als seine Mutter. Die habe ihm nämlich Druck gemacht, weswegen er mehrmals am Tag den Rat seiner Liebsten suchte. "Als ich dann wieder von München zu Hause war, habe ich gefühlt zehnmal am Tag mit Daniel telefoniert, weil er mich immer wieder mit Sorgen anrief. Er äußerte mir dann seine Bedenken, die seine Mutter mir gegenüber hat", erklärt Jacqueline im Promiflash-Interview. Letztendlich habe er die Beziehung nach mehreren Hin und Her auch wegen seiner Mama beendet.

Schon während die beiden noch ein Paar waren, soll Daniels Mutter immer wieder offen gegen die Take Me Out-Bekanntheit gestichelt haben. "Die Aussage, dass ich mir doch einen Scheich suchen solle und ich sie dann ja auf meine Hochzeit einladen könne, als Ausgleich für die Übernachtung, die sie mir ja hier anbieten, war unpassend von der Mutter mir gegenüber. Denn ich bin auf kein Geld aus, ich will einen Mann kennenlernen, der zu mir passt und der ehrlich ist. Aber ich war gut genug zum Mithelfen im Wald und fürs Holzhacken und schichten", schimpft sie. Nun sei sie aber erleichtert, denn sie wolle sowieso lieber einen Mann, der weiß, was er will und selbstbewusst sei.

Daniels Mutter war aber offenbar nicht das einzige Problem in der Beziehung. Nur wenige Tage nach dem Liebes-Outing gestand Jacqueline gegenüber Promiflash, dass es auch im Bett nicht so gut laufe – und das vor allem, weil der Viehwirt zu Hause wohnt: "Mit Sex haben oder Intimität ist eher schwierig. So mit den Eltern im Haus." Zu dem Zeitpunkt soll es bis auf die Privatsphäre aber noch gut zwischen den beiden gelaufen sein.

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidat Daniel

privat Jacqueline Carmen und Daniel Huber, TV-Sternchen

