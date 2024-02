Zendaya präsentiert mehrere Looks bei der "Dune"-Premiere!

Zendaya Coleman (27) ist ein richtiger Hingucker! Die Schauspielerin spielt in den berühmten Dune-Filmen die Protagonistin Chani. Sie ist seit mehreren Jahren eine etablierte Persönlichkeit in Hollywood und von dort nicht mehr wegzudenken. Während der Promotour für den zweiten Teil der "Dune"-Reihe glänzte die Sängerin bereits in mehreren Outfits. Nun begeistert Zendaya in Paris mit zwei verschiedenen Looks an einem Tag!

Die 27-Jährige präsentierte während der Promotour in Paris zwei unterschiedliche, aber dennoch wirkungsvolle Outfits. Tagsüber posierte sie vor dem Eiffelturm auf der Terrasse des Shangri La Hotels in einem weißen Alaïa-Kleid aus der diesjährigen Herbstkollektion der Marke. Abends zeigte sich die Schauspielerin in einem Set bestehend aus einem ärmellosen Oberteil mit passendem Faltenrock und goldenen Pumps von Louis Vuitton. Ihr dezentes Make-up weicht einem zum Outfit passenden Abend-Make-up, welches vor allem die Augen betont und farblich mit dem Rest der Abendgarderobe harmoniert. Ihre vorherig dezente Frisur wurde zu einem hochgesteckten Wet-Look transformiert.

Der Schauspieler Timothée Chalamet (28) war ebenfalls mit von der Partie und glänzte neben seiner Kollegin in dezenten, stimmigen Looks. Gemeinsam machten sie Werbung für den im März erscheinenden Film und nahmen anschließend an der Premiere teil.

Getty Images Zendaya posiert auf Filmpremiere

Getty Images Zendaya posiert auf Filmpremiere

Getty Images Zendaya und Timothee Chalamet posieren auf Filmpremiere

