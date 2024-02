Hand in Hand: Meghan und Prinz Harry zeigen sich verliebt

So lief also ihr Valentinstag ab! Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) haben immer wieder mit bösen Nachrichten über sich zu kämpfen, seitdem sie sich vom britischen Königshaus abgewandt haben und in den USA ihren eigenen Weg gehen. Wie glücklich sie miteinander sind, machen der Royal und die Schauspielerin aber immer wieder bei öffentlichen Auftritten deutlich. Jetzt zeigen sich Harry und Meghan in Kanada händchenhaltend und strahlend!

Am Valentinstag besuchten die Zweifacheltern ein Wintertrainingslager der Vancouver Whistlers, die in Harrys eigener Sportveranstaltung Invictus Games aktiv sind. Im winterlichen Look und dick eingepackt, sprachen der Prinz und seine Frau ausgelassen mit den Sportlern und schienen eine gute Zeit zu haben. Harry durfte sogar auch in einem speziellen Ski-Rollstuhl auf die Piste gehen! Immer wieder suchten Meghan und er währenddessen die Nähe des anderen und zeigten Hand in Hand, dass sie eine Einheit sind.

Eine Kommunikationsexpertin zeigte sich gegenüber Mirror sicher, dass dieser öffentliche Auftritt ganz bewusst von dem Pärchen gewählt wurde. "Erstens vermitteln sie der Öffentlichkeit, dass ihre Bindung stärker denn je ist. Zweitens ist es eine Botschaft an die königliche Familie, dass sie trotz der Krankheit von König Charles III. (75) eine unverwüstliche und geeinte Front aufrechterhalten", meint Amy Prenner.

Anzeige

James Whatling / MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Invictus-Games-Training

Anzeige

James Whatling / MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2024

Anzeige

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan in Kanada

Anzeige

Wie findet ihr den öffentlichen Auftritt von Harry und Meghan in Kanada? Total schön! Eher langweilig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de