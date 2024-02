So verliebt sind Maluma und seine schwangere Susana Gomez

Sie sind überglücklich! Der Sänger Maluma (30) und Susana Gomez hatten sich 2022 kennengelernt. Im Oktober 2023 veröffentlichte Maluma dann das Video zu seinem Song "Procura", in dem das Paar seine Schwangerschaft bekannt gab: Gegen Ende des Musikclips wird die werdende Mama bei einer Ultraschall-Untersuchung gefilmt. Das Paar teilt seitdem im Netz regelmäßig stolz seine Schwangerschaftsfortschritte. Zum Valentinstag postet Maluma nun eine süße Fotoreihe mit seiner Susana!

Maluma und seine schwangere Freundin zeigen auf Instagram den Babybauch der Blondine und eine Menge roter Rosen. "Happy Valentines", schreibt der Sänger unter den Bildern. Auf dem ersten Foto küsst sich das Paar und lächelt mit geschlossenen Augen. Auf anderen Schnappschüssen posiert der Musiker stolz mit dem wachsenden Bauch seiner Partnerin oder hält ihren Bauch liebevoll, während er glücklich in die Kamera blickt. Die beiden strotzen vor Glück!

In regelmäßigen Abständen postet Maluma Fotos der beiden – so auch Anfang des Jahres. Die beiden verbrachten einen Urlaub am Meer. Ein Bild zeigt das Paar an einem Strand spazierend – Susana trägt einen Bikini und präsentiert ihre große Babykugel. "Was für ein Urlaub", schrieb Maluma darunter.

Anzeige

Instagram / maluma Maluma hält Babybauch von Susana Gomez

Anzeige

Instagram / maluma Susana Gomez' Babybauch

Anzeige

Instagram / maluma Maluma und Susana Gomez spazieren am Strand

Anzeige

Was haltet ihr von Malumas Valentinstags-Fotoreihe mit Susana? Total romantisch! Das ist mir zu kitschig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de