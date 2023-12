Maluma und seine schwangere Freundin posieren halb nackt!

Was für Schnappschüsse! Maluma (29) überraschte seine Fans im Oktober mit einer rührenden Nachricht: In einem Musikvideo verriet der Sänger, dass er zum ersten Mal Vater wird! Wie sehr er und seine Freundin Susana Gomez sich auf ihr Baby freuen, ist kaum zu übersehen. Mit zahlreichen Posts im Netz präsentieren sie ihr Glück – so auch jetzt: Die werdenden Eltern posieren total heiß in Unterwäsche!

Auf seinem Instagram-Kanal teilt der "Felices Los 4"-Interpret gleich zwei Bilder mit seiner Liebsten und bringt dabei die Fans um den Verstand. Denn sowohl Maluma als auch Susana sind spärlich bekleidet und verhüllen nur das Nötigste: So kommt auch der runde Babybauch der Beauty, den der Kolumbianer liebevoll umklammert, perfekt zur Geltung.

Während viele Fans regelrecht sprachlos wirken und nur Flammen- und Herzemojis in die Kommentare posten, finden andere auch ziemlich süße Worte für die Turteltauben. "Was für ein schönes Paar ihr seid. Diese Frau ist fantastisch. Ich gratuliere euch, es ist ein Segen Gottes" oder "Ihr seid schon jetzt meine Lieblingsfamilie", heißt es beispielsweise.

Getty Images Maluma, Sänger

Instagram / maluma Maluma (r.) und Susana Gomez, Paar

Getty Images Maluma, 2023

