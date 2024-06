So stylish glänzen Robert Pattinson und Co. bei Fashion Week

Anlässlich der Paris Fashion Week reisen einige Stars in die Stadt der Liebe und besuchen die verschiedenen Modenschauen. Vor allem die Show von Dior lockte einige Berühmtheiten an, die sich mächtig aufbrezelten! Robert Pattinson (38) glänzte beispielsweise in einem grauen Zweiteiler und machte einen lässigen Auftritt. Auch Bad Bunny (30) begeisterte die Menge in einem cremefarbenen Anzug mit weiter Hose und farblich passender Tasche. Außerdem posierte der kolumbianische Sänger Maluma (30) in einem coolen schwarz-glitzernden Outfit und legte für die Fotografen eine besonders verführerische Miene auf.

Auch einige Ladys ließen sich bei der Homme-Show blicken: Demi Moore kam mit ihrer Tochter Scout LaRue Willis (32) – mitsamt Hündchen auf dem Arm! Das Duo ließ sich mit einem breiten Lächeln auf den Lippen von den Kameras ablichten. Die 61-Jährige entschied sich für einen blauen Blazer und farblich abgestimmte Shorts sowie weiße Römersandaletten und ein helles Hemd mit breitem Kragen. Scout war in einen langärmligen, gemusterten Jumpsuit gehüllt und kombinierte dazu eine große Weste.

Auch der Netflix-Star Arón Piper (27) war zu Gast. Er überzeugte in einem weißen Outfit bestehend aus Jeansjacke, Shirt, lässiger Hose, Sneakern und Schultertasche. Unter den anwesenden Berühmtheiten befand sich zudem Kate Moss (50). Das Model trug eine elegante graue Kombi aus einem oversized Blazer und kurzen Shorts. Dazu kombinierte die Beauty schwarze Pumps sowie eine Bluse mit V-Ausschnitt. Ob sie in Begleitung eines Herren war? Nachdem ihr eine Liebeskrise mit Nikolai von Bismarck (37) nachgesagt worden war, wurde die 50-Jährige vor wenigen Wochen mit einem neuen Mann gesichtet.

Getty Images Scout LaRue Willis und Demi Moor, im Juni 2024

Getty Images Arón Piper, Schauspieler

Getty Images Kate Moss, Model

