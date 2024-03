"Das Beste": Maluma teilt Bilder von neugeborener Tochter

Erst vor wenigen Wochen überraschten Maluma (30) und seine Partnerin Susana Gomez ihre Fans mit den wohl süßesten News überhaupt: Das Paar begrüßte seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt. Seit ihrer Geburt scheint Töchterchen Paris Londoño Gomez der ganze Stolz ihrer Eltern zu sein. Das beweist der Musiker nun mit einigen süßen Schnappschüssen auf seinem Instagram-Profil. In diesen zeigt er sich in seiner neuen Rolle als Mädchen-Papa – wobei ihm deutlich anzusehen ist, wie sehr er in dieser aufgeht. "Meine ersten 15 Tage als Papa – das ist das Beste, was ich je in meinem Leben erlebt habe", schreibt der gebürtige Kolumbianer zu dem zuckersüßen Beitrag, der ihn unter anderem bei einer Kuschel-Session mit seinem neugeborenen Schatz zeigt.

Dass der 30-Jährige aktuell wohl kaum glücklicher sein könnte, macht er nicht nur mit seinem süßen Text ganz deutlich. Während Maluma seine Kleine auf einem Bild liebevoll in einer Trage an seine Brust schmiegt, und darauf selbst zufrieden in die Kamera lächelt, gibt ein kurzer Clip einen kleinen Einblick in den ganz normalen Alltag als frischgebackener Papa. In diesem tanzt der Musiker, der für seine rhythmischen Beats bekannt ist, gemeinsam mit der kleinen Paris durch sein Apartment. Auf einem weiteren Schnappschuss genießt er offenbar einen seiner ersten Familienausflüge in die Natur zusammen mit seiner Liebsten und dem gemeinsamen Nachwuchs.

Schon zur Geburt ihres neuesten Familienzuwachses zeigten sich die Neu-Eltern im Netz ganz und gar entzückt über ihre kleine Tochter. Unter einem Post auf seinem Social-Media-Profil schrieb Maluma liebevoll: "Am 9. März um 8:23 Uhr wurde die Liebe unseres Lebens, Paris Londoño Gomez, geboren. [...] Susana, meine Liebe: Danke, dass du meine Wünsche wahr gemacht hast." Dem fügte er dann sogar noch mehrere Bilder hinzu, die einen ersten Blick auf ihr ganz persönliches Glück erlaubten. Während eines der Fotos das Paar nur kurz nach der Geburt zeigt, umklammert der Wonneproppen auf einem anderen fest den Finger eines Elternteils.

Instagram / maluma Maluma mit seiner Tochter Paris

Instagram / maluma Maluma mit seiner Partnerin und Tochter

Glaubt ihr, dass Maluma zukünftig noch mehr Einblicke in sein Leben als Papa geben wird? Nein, das kann ich mir eher nicht vorstellen. Ja, warum nicht? Ich würde es mir wünschen. Ergebnis anzeigen



