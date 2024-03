Süße News: Sänger Maluma ist zum ersten Mal Vater geworden!

Maluma (30) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Mit seinen rhythmischen Beats hat sich der gebürtige Kolumbianer längst einen Namen im Musikbusiness gemacht und schon so einige Erfolge feiern können. Und auch privat scheint es bei ihm offenbar bestens zu laufen. Seit 2020 geht der Sänger gemeinsam mit Partnerin Susana Gomez durchs Leben. Nun erreichen die beiden das nächste Kapitel ihrer Liebesgeschichte: Maluma und seine Liebste haben zum ersten Mal Nachwuchs bekommen.

Auf seinem Instagram-Account teilt der 30-Jährige einen Post, in dem er die Geburt seines kleinen Sprösslings verkündet. Dazu schreibt er: "Am 9. März um 8:23 Uhr wurde die Liebe unseres Lebens, Paris Londoño Gomez, geboren." Während eines der Bilder die frischgebackenen Eltern direkt nach der Geburt zeigt, umklammert sein Töchterchen in einem anderen Schnappschuss fest den Finger eines Elternteils. In einem letzten Foto schmust der Neu-Papa mit seinem Nachwuchs. Seinen süßen Post schließt Maluma dann noch mit liebevollen Worten für seine Partnerin: "Susana, meine Liebe: Danke, dass du meine Wünsche wahr gemacht hast."

Neben der Verkündung der Schwangerschaft, wirkt die der Geburt schon beinahe unspektakulär. Denn dass der Sänger erstmals Nachwuchs bekommt, verkündete er im vergangenen Oktober nicht lediglich mit einem Post im Netz. Stattdessen nutzte er dafür eines seiner Musikvideos. In einem Clip zeigte er damals ganz private Aufnahmen, die einen Einblick in die Schwangerschaftsreise gaben.

