Via Musikvideo verkündet: Maluma wird zum ersten Mal Vater!

Was für schöne Neuigkeiten! Der kolumbianische Musiker Maluma (29) kann nicht nur in der Reggaeton-Szene begeistern, sondern zuletzt auch als Schauspieler an der Seite von Jennifer Lopez (54) in der Komödie Marry Me. Auch das Privatleben könnte für das Multitalent aktuell nicht besser laufen: Schon seit einiger Zeit ist er mit seiner Partnerin Susana Gomez liiert. Auf einem Konzert verkündet Maluma nun, dass sie ein Kind erwarten!

Damit haben seine Fans wohl nicht gerechnet, als sie am Donnerstag zu einem von Malumas Konzerten in Washington, D.C. erschienen. Denn dort feierte nicht bloß das neueste Musikvideo für den Song "Procura" des Sängers Premiere – darin vermittelte Maluma nämlich eine ganz besondere Neuigkeit, wie Just Jared berichtet! In dem Clip zeigt der 29-Jährige ganz private Aufnahmen, welche die Schwangerschaftsreise zeigen und es wird schnell deutlich: Maluma und seine Susana erwarten eine Tochter! Die beiden tragen zudem jeweils eine Kette, auf der sie den Namen ihres Nachwuchses verraten: Paris.

Wird das glückliche Paar etwa auch bald den Bund der Ehe eingehen? Erst im vergangenen Jahr hatte sich der Musiker noch unsicher bezüglich einer Heirat gezeigt. "Ich weiß nicht, ob ich heiraten will, um ehrlich zu sein", hatte der "Sobrio"-Interpret in der "The Ellen DeGeneres Show" zugegeben, obwohl sich genau dies seine Mutter wünsche. Doch eine Sache war für Maluma damals schon klar gewesen: "Aber ich möchte eine Familie gründen."

Getty Images Maluma im September 2023

Instagram / maluma Maluma und seine Freundin Susana

Getty Images Maluma, Sänger

