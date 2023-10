Stolzer Papa: Maluma kuschelt mit Babybauch seiner Freundin

Er ist schon jetzt ganz vernarrt in seine Tochter! Der Sänger Maluma (29) galt lange als Single, der hin und wieder mit Frauen gesichtet wurde. Jetzt ist er aber tatsächlich in festen Händen. Susana Gomez hat sein Herz gestohlen. Die beiden fackeln auch nicht lange – denn das Paar erwartet derzeit seinen ersten Nachwuchs. Es wird ein Mädchen. Und wie sehr Maluma sie jetzt schon liebt, wird in diesem Video deutlich!

Auf seinem Instagram-Profil teilt er einen niedlichen Clip. Er und seine Liebste chillen zusammen am Pool – dabei ist Maluma ganz nah an dem Bauch seiner schwangeren Freundin. Hin und wieder küsst er die runde Körpermitte und kuschelt mit dem ungeborenen Baby. Susana schaut dem Musiker dabei zu und hat ein kleines Lächeln im Gesicht. Die Fans sind von dieser Aufnahme ganz begeistert.

"Maluma Baby", schreibt einer und deutet damit auf den Ausruf hin, den der Kolumbianer in seinen Songs oft nutzt – ein anderer kommentiert: "Es ist eine wunderbare Erfahrung, nicht nur für dich als Papa, sondern auch für sie, was sie Tag für Tag mitbekommt, wie ihr dieses Baby mit so viel Liebe formt."

Was haltet ihr von dem Video, in dem Maluma den Babybauch küsst? Total niedlich! Etwas übertrieben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



