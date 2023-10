So sehr freut sich der werdende Papa Maluma auf Tochter

Er freut sich sehr! Maluma (29) begeistert zurzeit nicht nur Reggaeton-Fans, sondern auch Filmliebhaber: Zuletzt war der Sänger in der Romantik-Komödie Marry Me an der Seite von Jennifer Lopez (54) zu sehen. Auch sein privates Glück hat er bereits gefunden: Gerade erst verkündete der Rapper, dass er und seine Partnerin ein Kind erwarten. Nun spricht Maluma erstmals über die Vaterschaft!

Gegenüber NPR Alt.Latino schwärmt der Papa in spe bereits vor der Geburt seiner Tochter von der Vaterschaft: "Paris, unsere wunderschöne Tochter wächst im Bauch ihrer Mutter heran und sie gibt mir viele Gründe, weiter zu träumen. Es ist, als hätte sie meinen Verstand neu eingestellt. Es ist, als ob sie im Moment alles für mich ist. Meine Tage sind heller als je zuvor." Auch von dem musikalischen Talent seines Vaters bekommt Malumas Sprössling bereits eine Kostprobe: Jeden Morgen und jeden Abend singt der werdende Papa seiner Tochter etwas vor.

"Es ist ein so großer Traum. Ich habe immer davon geträumt. Es ist das perfekte Timing. Ich meine all die schönen Dinge, die ich erlebe. Ich bin auch auf der Suche nach mehr persönlichen Erfahrungen", erklärt er begeistert. Denn obwohl er seine Musik und das Tourleben liebe, wolle er sich nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch weiterentwickeln.

Getty Images Jennifer Lopez und Maluma, Sänger

Getty Images Maluma, Sänger

Getty Images Maluma, Sänger

