Diese Stars glänzen bei BAFTA-Gala mit schlichter Eleganz

Das Motto war wohl Schwarz-weiß! Am 18. Februar wird der wichtigste Filmpreis Großbritanniens verliehen: Die British Academy of Film and Television Arts vergibt seine Auszeichnung an die besten Leistungen aus der Filmbranche. In diesem Jahr gilt das Historiendrama "Oppenheimer" mit 13 Nominierungen als Favorit. Bevor die Verleihung stattfindet, organisiert die BAFTA immer eine Gala für den guten Zweck. Und die Stars können sich mit ihren Looks sehen lassen.

Obwohl die meisten Promis an dem Abend wohl eher auf schlichte Eleganz setzten, stachen einige Outfits heraus. So zum Beispiel die Robe von Mode-Ikone Vera Wang (74): Zu dem Kleid aus fließendem weißen Stoff gehörte eine Kapuze, die ihrem Auftreten etwas Mysteriöses verlieh. Besonders mutig war auch das royale It-Girl Lady Victoria Hervey (47), denn die wählte einen knappen Fummel aus Schwarz und Silber mit einer ausladenden Schleppe und jeder Menge Haut. Ein wenig ausgefallener war auch die Kleiderwahl von Schauspielerin Mia McKenna-Bruce. Ihr Dress bestand aus feiner und teils durchsichtiger Spitze. Und Bridgerton-Star Phoebe Dynevor (28) verlieh ihrem schwarzen Kleid mit einem tiefen Ausschnitt und einer kleinen weißen Schleife etwas Verspieltes.

Aber auch die Herren der Schöpfung standen den Damen in Sachen Eleganz in nichts nach. Während Schauspieler wie Aidan Turner (40) und Luke Evans (44) auf schlichtes Schwarz setzten, traute sich der Designer Joshua Kane etwas mehr: Auf seinem Jackett funkelten feine Glitzersteine in Form von Blumen und Vögeln. Auch Regé-Jean Page (35) peppte seinen Anzug mit einer Glitzer-Brosche auf. Hollywoodstar Andy Serkis, der in Begleitung seiner Tochter Ruby und der Schriftstellerin Meera Syal erschien, blieb hingegen beim klassischen Smoking.

Getty Images Lady Victoria Hervey bei der BAFTA Gala 2024

Getty Images Mia McKenna-Bruce, Schauspielerin

Getty Images Luke Evans bei der BAFTA Gala 2024

Getty Images Andy Serkis (m.) mit seiner Tochter Ruby und der Autorin Meera Syal

Getty Images Designer Joshua Kane und seine Frau Lottie

