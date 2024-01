Oppenheimer und Co.: Das sind die BAFTA-Nominierungen 2024!

Die Stars dürfen sich freuen! Am 18. Februar werden erneut die BAFTA Awards in der Royal Festival Hall in London vergeben. Der Award zählt zu den bedeutendsten Preisen innerhalb der Filmbranche. In den vergangenen Jahren gehörten Schauspieler wie Will Smith (55), Cate Blanchett (54) oder Brad Pitt (60) zu den Preisträgern. Nun ist bekannt, wer in diesem Jahr auf einen der begehrten Trophäen hoffen darf!

Mit 13 Nominierungen gilt der Streifen "Oppenheimer" als klarer Favorit des Abends. Unter anderem ist der biografische Historienfilm in den Kategorien "Bester Film" oder "Bester Schnitt" nominiert. Cillian Murphy (47) darf sich in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" Hoffnungen auf einen Award machen. Hier tritt er gegen seine Kollegen Bradley Cooper (49), Colman Domingo, Paul Giamatti (56), Teo Yoo oder Barry Keoghan (31) an. Auf den Preis als "Beste Hauptdarstellerin" dürfen neben Barbie-Star Margot Robbie (33) auch die Schauspielerinnen Emma Stone (35), Fantasia Barrino, Carey Mulligan (38), Vivian Oparah und Sandra Hüller (45) hoffen.

Vorherige Woche wurde von den Verantwortlichen der BAFTAs bereits verkündet, wer die diesjährigen Nominierten für den Rising Star Award sind. So dürfen sich die Nachwuchsschauspieler Phoebe Dynevor (28), Jacob Elordi (26), Ayo Edebiri (28) und Mia McKenna-Bruce über eine mögliche Auszeichnung freuen.

Anzeige

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Emma Stone, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de