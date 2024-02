Zweite Chance? Oliver Pocher besucht den Wendler in Florida!

Huch, was ist denn da los? Vor vier Jahren hatten Oliver Pocher (45) und Michael Wendler (51) noch eine gemeinsame TV-Show. Mit Beginn der Coronapandemie schoss sich der Schlagersänger mit umstrittenen Aussagen jedoch ins mediale Aus. Daraufhin tauchte er mit seiner Frau Laura Müller (23) in Florida ab. Auch der Comedian distanzierte sich in der Zeit von ihm. Bei Ollis Familienbesuch in Miami meldete sich Michael nun wieder bei ihm – und es kam zum Treffen!

Witzelnd zieht der Comedian bei der Liveaufzeichnung seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" ein Resümee des Treffens: "Gut. Für Michael Wendler sehr gut, er bekommt jetzt zweimal Kindergeld für Laura und fürs Kind. Nein, es war wirklich sehr nett. Das war ein Scherz." Olli berichtet, dass er Michael bei dem Treffen ordentlich die Leviten gelesen hätte: "Da habe ich ihm auch gesagt, warum er denn eigentlich so eine Scheiße labert und warum er nicht einmal seine Fresse gehalten hat und dass es niemand interessiert, was er denkt." Darauf reagierte der "Egal"-Interpret laut ihm sogar einsichtig.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden nach dem Kontaktabbruch miteinander sprechen. Nach Ollis Trennung von Amira Pocher (31) hat sich der Schlagersänger schon einmal bei seinem einstigen Kumpel gemeldet und nette Worte an ihn gerichtet. "Ich habe ihm auch zurückgeschrieben", offenbarte der Comedian damals.

Michael Wendler und Laura Müller

Oliver Pocher, Laura Wontorra und Michael Wendler in der RTL-Show "Pocher vs. Wendler"

Oliver Pocher

