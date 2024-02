"Verrückt"? Christopher Nolan fürchtete Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. (58) machte ihm Angst. Der Schauspieler gehört aktuell zu den erfolgreichsten Hollywoodstars. In diesem Jahr ist er sogar dank seiner Rolle in "Oppenheimer" für einen Oscar nominiert. Doch der Marvel-Darsteller fiel auch immer wieder durch seinen exzentrischen Charakter auf. Auch Regisseur Christopher Nolan (53) kamen einige Geschichten zu Ohren, bevor sie sich das erste Mal trafen. Christopher hatte wohl auch deswegen sogar richtig Angst vor Robert.

Im Interview mit New York Times erinnert der Hollywood-Regisseur sich an seine erste Begegnung mit Robert in den frühen 2000ern. Robert habe ursprünglich für eine Rolle vorsprechen sollen, doch weil Christopher diese schon vergeben hatte, lud er ihn nur ein, weil er ihn unbedingt treffen wollte. Ganz unbesorgt war er dabei wohl nicht. "Ich hatte auch ein wenig Angst vor dir, weißt du. Ich hatte alle möglichen Geschichten darüber gehört, wie verrückt du bist", erklärt er dem Filmstar. Die letzte Aktion von Robert sei nur wenige Jahre her gewesen. Aber weil der Filmemacher neugierig war, kam es zu dem Treffen.

In den 90ern und den 2000ern machte Robert tatsächlich einiges an negativen Schlagzeilen. Unter anderem saß er ein Jahr im Gefängnis, nachdem er wegen Drogenbesitzes verurteilt wurde. "Man konnte einfach das Böse in der Luft spüren", erinnerte der 58-Jährige im Gespräch mit "Armchair Expert" an die beängstigende Erfahrung.

