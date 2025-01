Das ist der liebste James-Bond-Film von Christopher Nolan

Christopher Nolan (54), bekannt für Filme wie "Inception" und "Oppenheimer", hat nun seine Wahl für den besten James-Bond-Film aller Zeiten bekannt gegeben. Der britische Regisseur überrascht mit seiner Vorliebe für den Streifen "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" aus dem Jahr 1969. Während viele Fans George Lazenby (85), der in diesem Werk zum einzigen Mal als Agent 007 zu sehen war, eher kritisch bewerten, haben Christopher vor allem die emotionale Tiefe und das ausgewogene Zusammenspiel von Action, Romantik und Tragik überzeugt. Gegenüber Empire verriet er, dass diese Elemente ihn sogar für die Arbeit an "Inception" inspiriert haben.

Christopher teilt seine Begeisterung für "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" mit einem anderen berühmten Regisseur: Steven Soderbergh (62) bezeichnete diesen Bond-Film ebenfalls als den besten der Reihe. Trotz seiner Bewunderung für den sechsten Bond-Film ist George nicht Christophers Favorit unter den Bond-Darstellern. Der Regisseur erklärte laut Slashfilm, dass Timothy Dalton, der Bond in den Filmen "Der Hauch des Todes" und "Lizenz zum Töten" verkörperte, für ihn am ehesten die düstere und rücksichtlose Natur des Charakters aus Ian Flemings (✝56) Romanen widerspiegele. Laut dem 54-Jährigen blieb Timothy der Vorlage am treuesten, auch wenn dessen Interpretation des berühmten Geheimagenten damals gemischte Reaktionen hervorrief.

Christopher, der mit Filmen wie "Oppenheimer" und "Interstellar" selbst Maßstäbe im Kino gesetzt hat, ist bekannt für seine Vorliebe für vielschichtige und emotionale Geschichten. Privat hält der Oscar-nominierte Regisseur sich jedoch eher bedeckt. Gemeinsam mit seiner Frau Emma Thomas (53), die auch häufig als Produzentin seiner Werke agiert, lebt er ein zurückgezogenes Leben abseits des Blitzlichtgewitters. Dass er dabei ein Faible für die Mischung aus Drama, Stil und Tragik besitzt, zeigen nicht nur seine Filme, sondern auch seine Wertschätzung für "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" – ein Werk, das in puncto Emotionalität selbst in der Bond-Reihe heraussticht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothy Dalton, ehemaliger Bond-Darsteller, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Ehepaar Christopher Nolan und Emma Thomas, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige