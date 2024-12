Christopher Nolan plant Verfilmung von Homers "Die Odyssee"

Das neue Großprojekt von Regisseur Christopher Nolan (54) steht fest: Er wird den Epos "Die Odyssee" nach der Vorlage des griechischen Dichters Homer auf die Leinwand bringen. Die Geschichte stammt Schätzungen zufolge aus dem 8. Jahrhundert vor Christus und zählt zu den einflussreichsten Erzählungen der Menschheitsgeschichte. Wie Universal Pictures über die Social-Media-Plattform X bekannt gab, soll der Film am 17. Juli 2026 weltweit Premiere feiern – inklusive innovativer IMAX-Technologie. Für die Hauptrollen hat das Team um Christopher bereits eine hochkarätige Besetzung verpflichtet, die nach einigen Gerüchten nun auch offiziell für dieses Projekt bestätigt ist: Matt Damon (54), Zendaya (28), Tom Holland (28), Anne Hathaway (42), Robert Pattinson (38), Lupita Nyong’o (41) und Charlize Theron (49) seien laut Deadline mit von der Partie.

Gedreht wird "Die Odyssee" ab Anfang 2025 an Schauplätzen auf der ganzen Welt. Ob die Interpretation des fast 3.000 Jahre alten Werks nah am Original bleibt oder eher moderne Akzente setzt, ist bisher unklar. Zu den bekannten Elementen gehören jedoch Odysseus’ dramatische Begegnungen mit dem Zyklopen Polyphem, den betörenden Sirenen und der Göttin Kirke. Laut Universal Pictures solle der Fokus der Verfilmung auf Themen wie Loyalität, List und der Auseinandersetzung mit dem Schicksal liegen. So dürfte das ambitionierte Projekt sowohl Fans klassischer Literatur als auch Anhänger von Christophers einzigartiger Handschrift ansprechen.

Der 54-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren als einer der innovativsten Filmemacher der Welt etabliert. Mit Blockbustern wie der "Dark Knight"-Trilogie, "Interstellar" oder "Oppenheimer" hat Christopher bewiesen, dass er Größenwahn im besten Sinne auf die Leinwand bringen kann. Privat ist der gebürtige Londoner seit vielen Jahren mit seiner Frau Emma Thomas (53) verheiratet, die auch als Produzentin an seinen Projekten beteiligt ist – gemeinsam betreiben sie die Produktionsfirma Syncopy.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christopher Nolan, Regisseur

Anzeige Anzeige

Getty Images "Oppenheimer"-Regisseur Christopher Nolan und seine Frau Emma Thomas, 2024

Anzeige Anzeige