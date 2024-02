Linda Hamiltons Rolle hat "Stranger Things" für sie zerstört

Hat Linda Hamilton (67) sich damit etwa keinen Gefallen getan? Die Fans der beliebten Mystery-Serie Stranger Things können es aktuell kaum noch erwarten: Die fünfte und finale Staffel wird aktuell gedreht und steht in den Startlöchern. Dabei wird die Achtziger-Ikone zum Cast dazustoßen! Wie die Schauspielerin bereits verriet, ist sie ein großer Fan des Netflix-Hits. Doch nun möchte Linda sich die finale Staffel nicht einmal mehr ansehen...

"Ich habe jede Staffel mit Genuss verfolgt. Ich liebe es einfach", schwärmt die Terminator-Darstellerin gegenüber Us Weekly. Sie habe sich selbst aber nie in der erschaffenen Welt der Duffer Brothers (40) gesehen. "Ich denke, dass das die Show ein Stück weit für mich ruiniert. Ich schaue mir nie etwas an, in dem ich mitspiele", gibt Linda zu und erklärt außerdem: "Es würde mich einfach zu sehr aus der Realität [der Serie] bringen, mich selbst darin zu sehen. Deshalb werde ich mir [die fünfte Staffel] nicht ansehen." Gegenüber den Fans teasert Linda aber an, dass die finalen Folgen "sehr gut" seien.

Für das große Finale haben die Serienschöpfer bereits Großes versprochen. "Diese Staffel – es ist wie die erste Staffel auf Steroiden", erklärte Matt Duffer im Gespräch mit The Guardian und fügte noch hinzu: "Jeder ist zurück in Hawkins: Die Jungs und Elf werden wieder mehr interagieren, so wie in Staffel eins."

Courtesy of Netflix Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Noah Schnapp in "Stranger Things"

Getty Images Linda Hamilton im Oktober 2019

Atsushi Nishijima/Netflix Der Cast von "Stranger Things" Staffel 5

