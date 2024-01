Alles nur ein Traum? So wird "Stranger Things" nicht enden!

Die Fans können es kaum noch erwarten! Aktuell wünschen sich die Zuschauer sehnsüchtig die fünfte und finale Staffel des Netflix-Hits Stranger Things herbei. Aufgrund der Streiks in Hollywood hat sich diese allerdings verzögert – nun sollen die Dreharbeiten endlich losgehen. Doch die Fans haben sich bereits so einige Theorien zurechtgelegt, wie das Ende des Mystery-Abenteuers aussehen könnte. Eine davon besagt, dass die Ereignisse bloß der Fantasie der Protagonisten entsprungen sind. Die "Stranger Things"-Macher beziehen dazu nun Stellung!

"Das wäre das Äquivalent zu 'Das ist alles nur ein Traum'", äußert sich Matt Duffer gegenüber Metro und betont, dass er seine Hit-Serie auf diese Weise nicht beenden wird. "Wir wissen schon seit einer Weile, wohin wir gehen. Und wir fühlen uns wohl dabei", verrät er weiter.

"Diese Staffel ist wie die erste, nur auf Steroiden", versprach der Produzent bereits vor wenigen Wochen im Interview mit The Guardian. Matt fügte hinzu: "Jeder ist zurück in Hawkins: Die Jungs und Elf werden wieder mehr interagieren, genau wie in Staffel eins."

