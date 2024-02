Alec Baldwin teilt süße Liebeserklärung für seine Hilaria

Alec Baldwins (65) Leben steht kopf. Seit dem tödlichen Vorfall beim Dreh des Streifens "Rust" tauschte der Schauspieler Filmsets gegen Gerichtssäle. Seine Ehefrau Hilaria (40) steht dabei stets fest an seiner Seite. Gemeinsam mit der Yoga-Lehrerin hat er sieben Kinder, zusätzlich zu Tochter Ireland (28), die er in die Ehe mitgebracht hat. Nun erinnert sich Alec an den Tag, an dem er seine Liebste kennenlernte!

Inmitten all der Stolpersteine nimmt er sich Zeit und freut sich über die positiven Aspekte seines Lebens. Auf Instagram beschreibt Alec nun, wie er seine Frau kennenlernte. Er sei mit einem Kumpel in der Straße Irving Place in New York unterwegs gewesen, als er sie sah. "Die Dinge sollten sich grundlegend ändern", schreibt er über den bedeutungsvollen Tag vor genau 13 Jahren. Der "Saturday Night Live"-Star schwärmt: "Ich bin dir dankbarer, als du es dir vorstellen kannst."

Doch trotz des privaten Glücks reißt Alecs berufliche Pechsträhne nicht ab. Gegen ihn liegt nun eine neue Klage wegen fahrlässiger Tötung vor. Wegen der andauernden Rechtsanwaltskosten soll sich der Ex von Kim Basinger (70) nun auch finanziell in einer Schieflage befinden.

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin, 2023

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

