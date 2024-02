Diese Stars räumen bei den People's Choice Awards 2024 ab!

Sie sind die glücklichen Gewinner der People's Choice Awards. Es ist Verleihungssaison in Hollywood und nach den Emmys, Grammys und BAFTAs waren Sonntagabend auch die Choice Awards dran. Wie schon bei manch anderer Verleihung zählten vor allem die Filme Barbie und "Oppenheimer" zu den großen Favoriten. Gleiches gilt für die Darsteller beider Streifen um Margot Robbie (33) und Cillian Murphy (47). Und sie durften die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen.

Gewinner des Abends war hier "Barbie", denn das pinkfarbene Abenteuer wurde nicht nur als beliebtester Film ausgezeichnet. Auch in den Kategorien "Beliebtester Schauspieler" und "Beliebteste Schauspielerin" räumten die Hauptdarsteller Margot und Ryan Gosling (43) ab. "Oppenheimer" ging aber auch nicht leer aus und bekam den Preis als "Bestes Drama". Im Bereich Serien durfte sich Selena Gomez (31) für ihre Performance in Only Murders in the Building freuen und bekam den Preis als "Weiblicher TV-Star des Jahres". Das männliche Pendant ging an Pedro Pascal (48) für "The Last of Us". Die Auszeichnung "People's Icon" nahm Adam Sandler (57) mit nach Hause.

Aber auch die Musiker durften sich freuen. Olivia Rodrigos (20) Platte "Guts" wurde das beliebteste Album. "Beliebtester Künstler" wurde der BTS-Star Jung Kook. Ebenfalls aus dem Bereich K-Pop kam der Gewinner in der Kategorie "Beste Band" – der Preis ging an Stray Kids. Popstar Taylor Swift (34) erhielt einen Award für ihre "The Eras Tour" in der Kategorie "Beliebteste Konzerttour".

Anzeige

Getty Images Selena Gomez im Januar 2024

Anzeige

Getty Images Jackie und Adam Sandler bei den People's Choice Awards 2024

Anzeige

Getty Images Stray Kids im September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de