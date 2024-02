Hat Lina Larissa Strahl bei "Let's Dance" einen Vorteil?

Ist das unfair gegenüber den anderen Kandidaten? Am Freitag geht die beliebte Tanzsendung Let's Dance endlich in eine neue Runde. In der Kennenlernshow werden die diesjährigen Teilnehmer mit ihren Tanzprofis zusammengeführt. Unter den Kandidaten ist Schauspielerin Lina Larissa Strahl (26). Ist das Tanzen für die Blondine aber kein neues Terrain? 2019 nahm sie immerhin bei Dancing on Ice teil und belegte sogar den dritten Platz. Hat Lina durch diese Vorerfahrung etwa einen Vorteil? Promiflash hat nachgehakt!

"Ich kenne mich durch meine Teilnahme bei 'Dancing on Ice' schon ein wenig mit den Abläufen einer solchen TV-Show aus", erklärt Lina im Interview mit Promiflash. Doch tänzerisch gesehen habe die "Bibi & Tina"-Darstellerin keine Vorteile. "Allerdings bringe ich keinerlei Standardtanz-Erfahrung mit in diesen Wettbewerb, noch weiß ich, wie ich mich mit meinem Partner am Ende verstehen und wie gut ich mich entwickeln werde", stellt sie klar und freue sich auf das TV-Abenteuer.

Was das Tanzen betreffe, sei Lina generell noch sehr unsicher. "[Ich] habe da noch nicht viel Vertrauen in mich selbst", äußert sie sich und habe großen Respekt vor dem gewaltigen Trainingspensum. Die 26-Jährige fügt hinzu: "Ich denke, dass es mich sicherlich viel Überwindung kosten wird, loszulassen und mich komplett auf die Tänze und dann auch meinen Partner einzulassen."

Instagram / _lina_official_ Lina Larissa Strahl im April 2023

Getty Images Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis bei "Dancng on Ice"

Instagram / _lina_official_ Lina Larissa Strahl, 2023

