Diesen "Let's Dance"-Profi wünscht sich Lina Larissa Strahl

Das Warten hat schon bald ein Ende. Ab dem 23. Februar werden sich 14 Stars bei Let's Dance der Herausforderung schlechthin stellen. In der 17. Staffel wird die beliebte Show dann wieder für emotionale Performances auf dem Tanzparkett sorgen. Auch Lina Larissa Strahl (26) ist in diesem Jahr mit dabei. Wer genau ihr das Tanzen beibringen wird, ist jedoch noch nicht bekannt. Gegenüber Promiflash verrät Lina, welchen Tanzprofi sie sich an ihrer Seite wünscht.

"Ich habe mir natürlich im Vorhinein viele Gedanken über die Partnerwahl gemacht", gibt sie zunächst im Promiflash-Interview preis. Jedoch habe sie letztlich feststellen müssen, dass es "unmöglich ist", sich einen der Profis bereits im Vorfeld herauszupicken. Vor allem auch, weil Lina selbst bisher noch keinen der "Let's Dance"-Stars persönlich kennengelernt habe. Schließlich lässt sich die 26-Jährige dann aber doch den ein oder anderen Namen entlocken. "Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Vadim (36), Zsolt (36) oder Alex (29) ganz gut zu mir passen könnten", meint sie.

Es ist verständlich, dass sich die Schauspielerin nur schwer auf eine Person festlegen kann – schließlich steht auch diesmal wieder eine hochkarätige Besetzung in den Startlöchern. Demnach werden neben dem amtierenden "Dancing Star" Valentin Lusin (36) auch Massimo Sinató (43), Ekaterina Leonova (36) und Kathrin Menzinger (35) gespannt auf die Zuweisung ihrer prominenten Tanzpartner warten.

Instagram / _lina_official_ Lina Larissa Strahl, Sängerin

Getty Images Lina Larissa Strahl, 2023

Instagram / _lina_official_ Lina Larissa Strahl, 2023

