"Kindergarten": So kam Dschungelcamp-Nachspiel bei Fans an!

Sie haben eine deutliche Meinung. In der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel wurden nicht nur im australischen Busch die pikanten Geheimnisse der Promis enthüllt – auch während des Dschungelcamp-Nachspiels plauderten Kim Virginia Hartung (28), Mike Heiter (31) und Co. ganz schön aus dem Nähkästchen. Dabei scheint das Spektakel bei den Fans jedoch gemischte Gefühle auszulösen: Die Zuschauer zeigen sich eher genervt vom Zusammentreffen der Camper!

Auf der Social-Media-Plattform X regen sich die User unter anderem über das große Durcheinander auf. "Was für ein Konzept hat diese Sendung eigentlich? Hier eine Frage, da eine Frage – alles völlig zusammenhanglos", kommentiert ein Fan und ein weiterer merkt an: "Uff, war das anstrengend." Außerdem äußert sich ein Zuschauer: "Im Vergleich zum letzten Jahr war das Nachspiel schon eher enttäuschend." Dabei kommt auch der erneute Streit von Mike und Kim nicht gut an. "Anstelle dieser ewigen Drama-Scharade hätte ich gerne mehr von Fabio Knez, Lucy Diakovska (47) und Dr. Bob (74) gesehen", wünscht sich ein User hingegen.

Und auch unter einem Promiflash-Beitrag finden die Leser das Verhalten der Kandidaten alles andere als vernünftig. So kommentiert ein Fan beispielsweise: "Das Niveau ist da ja sehr hoch! Das ist ja wie im Kindergarten – oder nicht einmal das…." Und auch ein weiterer Nutzer stimmt verärgert zu: "So ein Kindergartenrotz!"

RTL / Stefan Thoyah Die Dschungelcamper 2024

RTL Kim Virginia Hartung und Mike Heiter beim Dschungelcamp-Einzug

RTL / Stefan Thoyah Der Dschungelcamp-Cast 2024

