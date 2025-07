Für Yeliz: Nico fordert Jannik Kontalis zum Boxkampf heraus

Reality-TV-Star Nico Nizou lässt kein gutes Haar an Jannik Kontalis, nachdem dieser während der Show Prominent getrennt gebeichtet hatte, nach der Trennung von Yeliz Koc (31) finanziell kräftig profitiert zu haben. Auf Instagram machte Nico seinem Ärger Luft und richtete eine klare Kampfansage an den Content Creator: "Ich fordere dich hiermit offiziell heraus: Kämpf' im November bei Fame Fighting gegen mich."

Dabei sparte er nicht mit Provokationen und beleidigenden Kommentaren, die seine Herausforderung untermauern sollten. Mit der Kampfansage möchte der Love Island-Star vor allem für Janniks Ex-Freundinnen Gerda Lewis (32) und Yeliz einstehen, wie er verdeutlichte: "Für Gerda und Yeliz würde ich bei der Gelegenheit auch einfach gern mal den Müll rausbringen." Abschließend lockt er Jannik noch mit finanziellen Anreizen und verteilte eine Spitze gegen ihn: "Super Chance für die nächsten 100.000 Euro für dich, mit Gage und Sponsoren. Und diesmal musst du nicht mal Kinder mit reinziehen." Eine klare Anspielung auf die Einnahmen, die Jannik zuvor öffentlich gemacht hatte.

Der Auslöser für Nicos Herausforderungsdrang ist Janniks jüngste Offenbarung, dass er rund 100.000 Euro durch die öffentliche Verarbeitung seiner Trennung von Yeliz verdient habe. Schon vor seiner Kampfansage zeigte sich Nico fassungslos über die damalige Aktion des Content Creators. "Was ist Jannik bitte für ein skrupelloser Mensch", schrieb er in seiner Instagram-Story und fügte hinzu: "Yeliz und Snow tun mir so leid. Heftig, er hat einfach für 100.000 Euro ihr Kind verkauft – eiskalt einfach."

Collage: RTL, Instagram / jannikkontalis Collage: Nico Nizou und Jannik Kontalis

Instagram / yelizkoc Jannik Kontalis und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, 2025

RTL Jannik Kontalis, "Prominent getrennt"-Kandidat