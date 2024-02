Nach Rosenkrieg: Oliver Pocher moderiert eine neue Sendung

Oliver Pocher (46) steht wieder vor der Kamera. Der Komiker hat ein paar turbulente Monate hinter sich. Die Trennung von seiner Frau Amira (31) hatte zunächst einen richtigen Rosenkrieg losgetreten. Doch die beiden schafften es, sich zusammenzuraufen, und sollen mittlerweile zumindest miteinander auskommen. Gleichzeitig hat er aber auch mit seinem Podcast und dem Live-Programm alle Hände voll zu tun. Und nun ist Olli bald auch wieder im TV zu sehen.

Wie das Portal Quotenmeter berichtet, verpflichtet Olli sich jetzt beim Sender RTLZWEI. Ab dem 29. Februar wird er durchs Format "Ein Haus voller Geld – such dich reich!" führen. Doch das ist längst noch nicht alles. Auch eine brandneue Show wird in seine Hände gelegt. Demnach soll er in Zukunft auch die Sendung "Dinge gibt's" moderieren. In der Eigenkreation des Senders werden Promis jeweils zu zweit ein Team bilden und den jeweils höheren Wert merkwürdiger Gegenstände erraten. Wann es damit losgeht, ist noch nicht bekannt.

Nebenher wird sicher Ollis Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" weiterlaufen. Den produziert er mittlerweile mit Ex Sandy Meyer-Wölden (40). Und nun bekommen die beiden sogar Zuwachs, denn tatsächlich soll die gemeinsame Tochter Nayla einen Gastauftritt haben. "Wir wollen das mal ausprobieren. Die Fragen, die unsere Tochter dann im Podcast beantworten kann, werden gesammelt", erklärt der Entertainer gegenüber Bild. Gezeigt werde sie nicht.

