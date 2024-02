Pornodarstellerin Kagney Linn Karter verstirbt mit 36 Jahren

Die Pornowelt trauert um sie. Kagney Linn Karter hatte Mitte der 2000er-Jahre ihren Durchbruch in der Pornoindustrie geschafft. Im Laufe ihrer Karriere schaffte es die US-Amerikanerin auf das Cover diverser Magazine – so zierte sie 2009 das Cover des Fotoalbums "Erotic Dream Girls" von der bekannten pornografischen Fotografin Holly Randall. Doch nun wurde die traurige Nachricht von Kagneys Tod publik.

Wie TMZ berichtet, verstarb die Pornodarstellerin am Donnerstag im Alter von 36 Jahren in ihrem Haus in Ohio. Die Todesursache soll Suizid sein. Derzeit werden Spendengelder für ihre Beerdigung gesammelt, die an Kagneys Mutter Tina gehen sollen. "Leider kämpfte Kagney trotz ihrer vielen beeindruckenden Leistungen und Talente im Laufe der Jahre mit psychischen Problemen", so der Post auf der Website GoFundMe.

Erst kürzlich verstarb eine weitere Größe der Branche: Mit nur 43 Jahren schied Jesse Jane (43) vor wenigen Wochen aus dem Leben. Das Erotik-Model wurde tot in ihrer Wohnung in Oklahoma aufgefunden. Die Umstände ihres Todes sind bisher unklar.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Kagney Linn Karter im Jahr 2016

Instagram / kagneylinnkarterrr Kagney Linn Karter, Fitness-Model

Getty Images Jesse Jane, Pornodarstellerin



