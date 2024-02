"The 50": Diese Stars kämpfen in neuer Amazon-Prime-Show

Amazon Prime holt zum großen Reality-TV-Paukenschlag aus! Schon seit Monaten wird über eine neue Show des Streaming-Anbieters gemunkelt. Nun gibt es endlich Details – und die haben es in sich. Das neue Format heißt "The 50" und schickt 50 Promis in den Kampf um 50.000 Euro. Die Kandidaten können sich sehen lassen: Unter anderem sind Jenny Elvers (51), Djamila Rowe (56) und Manni Ludolf (61) mit dabei. Aber auch Yasin Mohamed (32), Paulina Ljubas (27) und Tommy Pedroni versuchen ihr Glück!

