Ireland Baldwin ist mit ihrem After-Baby-Body unzufrieden

Sie möchte an sich arbeiten. Ireland Baldwin (28) war im Mai 2023 erstmals Mutter geworden. Die Tochter von Alec Baldwin (65) und ihr Partner RAC (39) wurden Eltern einer Tochter, die den Namen Holland trägt. Bereits wenige Wochen nach der Geburt ihrer Kleinen teilte sie einen ehrlichen Einblick als frischgebackene Mama. Jetzt zieht Ireland erneut ein Fazit und stellt fest: Sie ist mit ihrem After-Baby-Body unzufrieden.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die 28-Jährige einen Schnappschuss, der sie lediglich in Unterwäsche bekleidet zeigt. Zu der Aufnahme schreibt Ireland: "Es sind neun Monate seit der Geburt vergangen und ich bin noch lange nicht da, wo ich sein möchte, aber ich habe meinen inneren Schweinehund überwunden und finde endlich Zeit, diesen Arsch in Form zu bringen." Sie betont, dass sie großen Wert darauf lege, sich viel zu bewegen. Ireland wolle andere dazu ermutigen, ihrem Beispiel zu folgen: "Ich wollte mich nur mit allen solidarisch erklären, denen es schwerfällt, sich dazu zu inspirieren, schlechte Angewohnheiten zu ändern und an sich zu arbeiten."

Trotz einiger Babypfunde ist Ireland über ihre neue Rolle als Mutter überglücklich und total vernarrt in ihren Nachwuchs. Das beweist ein Schnappschuss, den sie via Instagram veröffentlichte. "Ich bin so verrückt nach ihr, dass ich gar nicht weiß, was ich tun soll", schrieb Ireland zu dem Bild.

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin mit Tochter 2023

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin zeigt ihren After-Baby-Body, Februar 2024

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin mit ihrer Tochter Holland

