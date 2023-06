Geburt und Co.: Ireland Baldwin gibt ehrliche Einblicke!

Ireland Baldwin (27) schwebt im Babyglück! Seit Juli 2021 ist die Tochter von Alec Baldwin (65) mit dem Musiker RAC zusammen. Ende des vergangenen Jahres verkündete das Model dann, dass sie ihr erstes Baby erwartet. Vor wenigen Wochen erblickte ihre Tochter Holland dann das Licht der Welt – und darüber könnte sie nicht glücklicher sein. Jetzt berichtet Ireland zum ersten Mal offen von ihrer Schwangerschaft und dem Wochenbett!

"Ich habe mir noch nicht wirklich die Zeit genommen, das alles zu verarbeiten", beichtet sie bei Instagram. Sie habe in ihrer Schwangerschaft ziemlich zu kämpfen gehabt. "Nicht nur damit, dass ich überall hinerbrochen habe. […] Als jemand, der sehr unter Gesundheitsängsten leidet, hat die Schwangerschaft alles auf die Spitze getrieben", lässt sie ihre Fans wissen. Jeder Gedanke habe sich darum gedreht, ihrem Baby wehzutun. "Ich habe die letzten neun Monate damit verbracht, mir Sorgen über Lungenembolien, Blutgerinnsel und Präeklampsie zu machen […] bis ich vor lauter Angst ganz taub wurde", führt Ireland weiter aus.

Nach der Geburt hätten sich jedoch alle ihre Ängste verflüchtigt: "Dann ging alles so schnell. Als sie geboren wurde, löste sich all das in Nichts auf. Bis zu diesem Moment war nichts von Bedeutung." Ihre Tochter sei geboren worden, und ihre Ängste seien verschwunden. "Mein Herz war voll. Ich habe mich zum zweiten Mal verliebt", schwärmt sie von ihrer Holland. Mit ihren Worten wolle sie anderen werdenden Müttern Mut machen. "Lasst euch von den Leuten keine Angst einjagen", schließt Ireland ihr Posting.

