Erster Vatertag: Ireland Baldwin widmet Freund süßes Posting

Ireland Baldwin (27) platzt vor Stolz. Ende des vergangenen Jahres hatte die Tochter von von Alec Baldwin (65) und Kim Basinger (69) voller Freude verkündet, dass sie und ihr Freund RAC ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Mitte Mai war es dann so weit: Ihr kleines Mädchen erblickte das Licht der Welt. Nun stand für die frischgebackenen Eltern auch der erste Vatertag bevor. Zu diesem Anlass widmete Ireland ihrem Liebsten einen süßen Post!

"Mädchen-Papa", schwärmte die 27-Jährige auf Instagram von ihrem Liebsten und ihrer gemeinsamen Tochter Holland anlässlich des Vatertags in den USA. Dazu veröffentlichte Ireland eine Reihe von Schnappschüssen, die ihre beiden Lieblingsmenschen zeigen. So ist unter anderem zu sehen, wie ihr Partner im Krankenhaus am Bettchen ihres Babys steht oder auch wie die Kleine auf seiner nackten Brust liegt.

Noch vor wenigen Tagen hatte das Model jedoch verkündet, dass es seinen Account löschen wollte. "Weil ich irgendwie einen seltsamen Punkt erreicht habe, an dem ich Social Media eher schädlich und gefährlich als hilfreich und inspirierend finde", hatte Ireland auf Instagram erklärt. Doch da das Löschen nicht möglich sei, hatte sie angekündigt, ihre Aktivität einzuschränken.

Instagram / irelandirelandireland RAC und seine Tochter Holland, 2023

Instagram / irelandirelandireland RAC mit seiner Tochter

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin, Model

