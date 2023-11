So süß planscht Ireland Baldwin mit Baby Holland im Urlaub!

Ireland Baldwin (28) schickt zuckersüße Urlaubsgrüße! Alec Baldwins (65) Tochter wurde im Mai 2023 erstmals Mutter der kleinen Holland. Das Model ist seit 2021 mit dem Musiker RAC (38) glücklich zusammen. Ireland und er sind die gemeinsamen Eltern der Kleinen. Seit der Geburt ihres Kindes teilt die Neu-Mama fleißig Updates mit ihren Fans auf Social Media: Jetzt präsentiert sich Ireland gemeinsam mit Holland auf einem niedlichen Schnappschuss im Urlaub!

Auf Instagram lässt die 28-Jährige das Netz an ihrem Glück als Neu-Mama teilhaben. Sie teilt ein stolzes Foto von sich mit ihrem kleinen Sprössling: Zusammen sitzt das Mutter-Tochter-Duo im Wasser. Ireland hält die Kleine im Arm und lächelt glücklich. "Meine kleine Qualle!", schwärmt das Model – der Zweiteiler von Holland hat nämlich Ähnlichkeit mit dem besagten Tierchen. Auch die Fans sind begeistert: "Es ist so schön, euch in diesem neuen Lebensabschnitt begleiten zu dürfen. Danke, dass du diese kleinen Momente mit uns teilst!"

Ireland liebt es, ihr Baby-Glück mit der Welt zu teilen. Dies wurde bereits vor wenigen Monaten deutlich, nachdem die stolze Mama niedliche Bilder von sich und ihrer Tochter Holland veröffentlicht hatte. Sie schrieb: "Antiquitätenkauf mit meiner kleinen Lady." Um die Privatsphäre ihres Sprösslings zu schützen, zensiert die Mutter dabei stets das Gesicht des Mädchens mit einem großen, pinken Herzchen.

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin mit ihrem Baby

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin und ihre Tochter Holland im Juni 2023

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin, Model

