Neu-Mama Ireland Baldwin schwärmt von ihrer Tochter Holland

Ireland Baldwin (27) ist ganz vernarrt in ihre Tochter. Das Model und der Musiker RAC (38) hatten im Dezember 2022 eine frohe Botschaft verkündigt: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Baby! Im Mai wurde ihrem Warten dann ein Ende gesetzt, denn ihre Tochter Holland hatte gesund und munter das Licht der Welt erblickt. Seitdem liefert Alec Baldwins (65) Tochter viel Mama-Content im Netz – dabei kommt Ireland jetzt auch gar nicht mehr aus dem Schwärmen von ihrem kleinen Mädchen heraus!

Auf Instagram teilt die Mama zwei Bilder, auf denen ihr Baby – mit zensiertem Gesicht – zu sehen ist. Auf einer der Aufnahmen liegt die Kleine auf einer Decke im Garten, während sich die 27-Jährige über sie beugt und mit vor Glück strahlenden Augen mit ihr spricht. "Ich bin so verrückt nach ihr, dass ich gar nicht weiß, was ich tun soll", schreibt das Model zu den Aufnahmen und macht damit deutlich, wie vernarrt sie in Holland ist.

Doch auch RAC scheint hin und weg von der Kleinen zu sein. Das zeigen Fotos, die Ireland am irischen Vatertag im vergangenen Juni veröffentlichte: Auf einem der Bilder liegt Holland auf der Brust ihres Vaters, während der Musiker das Mädchen verliebt ansieht. "Mädchen-Papa", schrieb die Beauty zu den Schnappschüssen.

