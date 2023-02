Wie zelebrieren die deutschen Promis heute den Valentinstag?

Team Single vs. vergeben – so feiern die Stars den Valentinstag! Promiflash hat vergangene Woche die Pre-Valentinstagsparty Liebesreich von David Lovric in Köln besucht und nachgefragt: Wie zelebrieren die deutschen Promis eigentlich den Tag der Verliebten? Goodbye Deutschland-Star Julia Holz und ihrem Mann ist der Valentinstag ziemlich wichtig! Ebenso den Webstars Chany Dakota (26) und Felix von der Laden (28). Sam Dylan (32) ist derzeit solo unterwegs – hat aber trotzdem eine wichtige Botschaft zum Thema Valentinstag...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de