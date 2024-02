Nach Krebsdiagnose: König Charles' Enkel geben ihm Kraft

Sie sind eine große Unterstützung für ihn! Im britischen Königshaus geht es derzeit drunter und drüber: Nachdem Prinzessin Kate (42) sich einer Bauchoperation unterzogen hatte, wurde bei König Charles III. (75) Krebs diagnostiziert. Mittlerweile befindet sich der Monarch bereits in Behandlung. In dieser schweren Zeit sind Charles' Enkel Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) wohl eine große Stütze für ihn!

"Der König bekommt viel positive Energie von den Kleinen. Er braucht Ruhe und Frieden, aber er wird sich sehr gefreut haben, seine Enkelkinder zu sehen und ein wenig Zeit mit ihnen zu verbringen", erklärt der königliche Autor Robert Jobson gegenüber Hello!. Dementsprechend sollen die Mini-Royals – die ihre Ferien ganz in der Nähe seines Anwesens verbracht haben – genau die richtige Ablenkung für den König gewesen sein. Die Zeit, die er früher für seine Kinder nicht gehabt habe, hole er laut Robert nun bei seinen Enkeln nach: "Auch wenn er immer noch viel zu tun hat, versucht er [seine Enkel] so oft wie möglich zu sehen."

Möglicherweise kann sich der britische Monarch in naher Zukunft über weiteren Enkel-Besuch freuen: Wie ein Insider kürzlich gegenüber Mirror mutmaßte, könnte Prinz Harry (39) wohl bald mit seinen beiden Kindern Archie Harrison (4) und Lilibet Diana (2) nach Großbritannien reisen: "Ich vermute, dass er seine Kinder Lilibet und Archie nach Großbritannien bringen möchte, um ihren Großvater zu besuchen."

