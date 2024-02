Beim Training: Motorcross-Star Jayo Archer (†27) verunglückt

Er starb bei dem, was er am meisten liebte. Jayden Archer hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der Motocross-Welt gemacht. 2012 hatte er sein Debüt auf dem Bike gegeben, war danach in zahlreichen Wettkämpfen angetreten und hatte bei den X-Games hohe Ränge belegt. 2022 war er einer von nur drei Fahrern gewesen, die einen dreifachen Rückwärtssalto auf der Maschine geschafft hatten. Doch genau bei diesem Trick ist Jayo nun gestorben.

Wie ESPN berichtet, kam der Extremsportler am Mittwochmorgen in seiner Heimatstadt Melbourne zu Tode. Er verunglückte im Training, während er den dreifachen Rückwärtssalto übte. Jayo wurde nur 27 Jahre alt. "Jayo war der Inbegriff von Leidenschaft, harter Arbeit und Entschlossenheit. Er trieb das, was auf einem Dirtbike möglich war, in nie da gewesene Höhen", bestätigt sein Aktionsportkollektiv den Tod auf Instagram.

Für Jayo war der dreifache Rückwärtssalto ein Meilenstein in seiner Karriere gewesen. "Ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. Dies ist so viel mehr als ein Wettbewerb und ein Trick für mich", hatte er nach der ersten Vollführung im November 2022 auf YouTube geschwärmt. Von seinen Gefühlen war der Fahrer damals so überwältigt gewesen, dass er seiner Freundin im Anschluss einen Heiratsantrag gemacht hatte. Die Hochzeit sollte noch in diesem Jahr stattfinden.

Instagram / jayoarcher Jayden Archer zeigt einen Motocross-Stunt

Instagram / jayoarcher Jayden Archer, Sportler

Instagram / jayoarcher Jayden Archer und seine Verlobte Beth

