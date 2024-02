Die Beatles kommen mit vier Filmen weltweit in die Kinos!

Die Beatles sind zurück! Mit ihrer Band wurden John Lennon (✝40), Paul McCartney (81), Ringo Starr (83) und George Harrison (✝58) zu absoluten Superstars. Die Musikgruppe begann ihre Karriere im Club "Indra" in Hamburg. Mit Songs wie "Here Comes The Sun", "Yesterday" und "Let It Be" begeisterten sie ihre Fans auf der ganzen Welt. Nun soll das Leben von John, Paul, Ringo und George in einem bahnbrechenden Filmprojekt auf die Leinwand kommen.

Laut einer Pressemitteilung von Sony Pictures Entertainment produzieren die Regisseure Sam Mendes (58) und Pippa Harris zusammen mit Neal Street Productions ein innovatives Filmprojekt. "Wir haben vor, ein einzigartiges, spannendes und episches Kinoerlebnis zu schaffen: Vier Filme, die aus vier verschiedenen Perspektiven eine einzige Geschichte über die berühmteste Band aller Zeiten erzählen", erklärt Pippa. Die Spielfilme sollen erst 2027 weltweit in die Kinos kommen. Weitere Details werden voraussichtlich erst kurz vor der Veröffentlichung bekannt gegeben.

Vor drei Monaten wurde ein letztes Lied der Beatles veröffentlicht. In einer Radiosendung der BBC hatte Paul verkündet, einen Song mithilfe künstlicher Intelligenz aufgenommen zu haben. Darin wurde sogar die Stimme von John aus alten Aufnahmen herausgefiltert, die der verstorbene Sänger wohl in den 1970ern aufnahm.

Getty Images Sam Mendes, 2023

Getty Images Paul McCartney, September 2019

Getty Images Die Beatles, Oktober 1965

