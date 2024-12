Paul Mescal könnte in Beatles-Biopic Rolle von Paul spielen

Paul Mescal (28) soll laut Regisseur Ridley Scott (87) in einer kommenden Beatles-Filmreihe die Rolle von Paul McCartney (82) übernehmen. Während einer Diskussion mit Christopher Nolan (54) nach einer Vorführung von "Gladiator II" in Los Angeles verriet Ridley dies beiläufig. "Paul ist tatsächlich eingespannt und dreht als Nächstes die Beatles-Filme", sagte er. Diese Aussage deutet darauf hin, dass Paul möglicherweise nicht für Ridleys neues Projekt "The Dog Stars" zur Verfügung steht.

Die Gerüchte um Pauls Beteiligung an den von Sam Mendes (59) geplanten Beatles-Filmen kursieren bereits seit Monaten. Der Regisseur plant vier Filme, von denen sich jeder auf ein Mitglied der legendären Band – Paul McCartney, John Lennon (✝40), George Harrison (✝58) und Ringo Starr (84) – konzentriert. In einem Interview mit Entertainment Tonight wurde Paul nach den Spekulationen gefragt. "Es wäre eine unglaubliche Geschichte, Teil davon zu sein", sagte er. "Die Tatsache, dass Sam Mendes Regie führt, wäre wirklich ein wahr gewordener Traum." Auf die Frage, ob er die Rolle übernehmen werde, antwortete er jedoch ausweichend: "Nein, nein, nein – darüber sprechen wir jetzt nicht."

Der 28-jährige Paul erlangte internationale Bekanntheit durch seine Rolle in der Serie "Normal People". Seitdem gilt er als einer der vielversprechendsten jungen Schauspieler seiner Generation. Eine mögliche Verkörperung von Beatles-Paul könnte für ihn einen bedeutenden Schritt in seiner Karriere darstellen. Auch Ringo, Schlagzeuger der Beatles, sprach kürzlich über die geplanten Filme und erwähnte, dass Barry Keoghan (32) ihn vermutlich darstellen wird. Beide Schauspieler stammen aus Irland, was dem Projekt eine interessante Note verleiht.

Getty Images Die Beatles: Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison und John Lennon

Getty Images Paul Mescal bei der Premiere von "Gladiator II" in Dublin

