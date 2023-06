Paul McCartney kündigt neuen Beatles-Song mithilfe von KI an

Fans der Beatles aufgepasst! Die britische Rockband feierte ihre größten Erfolge in den 1960er-Jahren. Bis 1970 veröffentlichten die Gruppe rund um Paul McCartney (80), John Lennon (✝40), Ringo Starr (82) und George Harrison (✝58) zahlreiche Alben, dann löste sich die Band auf. Im Jahr 1980 verstarb dann Sänger John und eine Reunion war ausgeschlossen. Jetzt verkündet Paul aber, mithilfe von künstlicher Intelligenz einen neuen Beatles-Song aufgenommen zu haben!

In einer Radioshow der BBC offenbart der Musiker diese Hammer-Neuigkeit. "Wir haben ihn gerade fertiggestellt und er wird dieses Jahr veröffentlicht", verspricht Paul. Demnach haben sie mithilfe von künstlicher Intelligenz die, wie er es nennt, "letzte Beatles-Platte" produziert. Darin wurde die Stimme von John durch die KI von alten Aufnahmen herausgefiltert: "Es war ein Demotape, das John hatte und mit dem wir gearbeitet haben und es ist gerade fertig geworden."

Wie der Song heißt, verrät Paul allerdings noch nicht. Der Sender mutmaßt allerdings, dass es sich um "Now And Then" handelt, eine Komposition, zu der John bereits ein Demotape angefertigt hatte. Schon 1995 sei im Gespräch gewesen, dass die verbliebenen Beatles-Mitglieder diesen als eine Art Reunion-Track veröffentlichen. Wann genau der neue Song allerdings rauskommt, ist noch nicht bekannt.

Getty Images Paul McCartney im November 2021

Getty Images Die Beatles im Dezember 1963

Getty Images Musiker John Lennon

