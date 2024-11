Diesen unglaublichen Preis erzielte George Harrisons Gitarre

Ein Stück Musikgeschichte hat bei einer Auktion in Nashville, Tennessee, einen neuen Rekord aufgestellt: George Harrisons (✝58) erste Gitarre, eine Futurama-E, wurde für beeindruckende 1,2 Millionen Euro versteigert. Der legendäre Musiker erwarb das Instrument 1959 als 16-jähriger Elektrikerlehrling in Liverpool, wobei er den Kauf in 44 Raten abzahlte – unterstützt von seiner Mutter, die den Mietkaufvertrag für ihn unterzeichnete. Laut Martin Nolan, dem Geschäftsführer des Auktionshauses Julien's Auctions, handele es sich bei dem Verkaufspreis der Gitarre von George um einen Weltrekordpreis: "Dieses ikonische Instrument, das für den Sound der Beatles prägend war, hat heute Geschichte geschrieben", erklärte Martin gegenüber The Standard.

Ursprünglich gehörte die Gitarre einem Sammler, der sie 2019 erwarb. Ihre Geschichte hätte jedoch eine ganz andere Wendung nehmen können: 1964 wurde sie als Preis in einem Wettbewerb des "Beatles"-Fanmagazins "Beats Instrumental" angeboten. Der Gewinner, AJ Thompson aus Saltdean, entschied sich jedoch für eine Bargeld-Option anstelle des Instruments. Laut Martin belief sich die damalige Auszahlung vermutlich auf etwa 70 Euro – den geschätzten Wert der Gitarre zu dieser Zeit. Das Auktionshaus hatte bereits Anfang des Jahres John Lennons (✝40) Hootenanny-Akustikgitarre für umgerechnet 2,8 Millionen Euro versteigert und zuvor eine weitere Akustikgitarre des Musikers für knapp 2,9 Millionen Euro verkauft.

Die "Beatles" gelten unbestritten als eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten – doch hinter den Kulissen ging es nicht immer harmonisch zu. So soll es tatsächlich Überlegungen gegeben haben, George durch niemand Geringeren als Eric Clapton (79) zu ersetzen. Dieses brisante Detail kam in der Dokumentation "The Beatles Get Back" ans Licht. 1969, während der Aufnahmen ihres weltbekannten Albums "Let It Be", nahm sich George eine Auszeit, was seine Bandkollegen zu einer Diskussion über mögliche Konsequenzen veranlasste. "Wenn George nicht bis nächste Woche zurückkommt, fragen wir Eric, ob er mit uns spielt", schlug John damals vor. Zwar stellten die vier Musiker das Album noch gemeinsam fertig, doch die endgültige Auflösung der Band war nicht mehr aufzuhalten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Beatles vor ihrer TV-Show "Big Night Out" in Teddington im Februar 1964

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Beatles im Dezember 1963

Anzeige Anzeige