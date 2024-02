Ist er schon fit? König Charles nimmt wieder Termine wahr

König Charles (75) lässt sich nicht unterkriegen. Seit der Schreckensnachricht, dass der Monarch an Krebs erkrankt ist, wurde es still um ihn. Der Vater von Prinz William (41) musste sich schließlich zunächst von seiner Prostata-OP erholen und vermutlich mit seinen Ärzten beraten. Seither wurde er lediglich bei seinen sonntäglichen Gottesdienstbesuchen gesehen. Doch nun möchte er offensichtlich nicht mehr auf die Bremse treten: Charles arbeitet schon wieder!

Der König scheint ein echter Workaholic zu sein. Trotz seiner Krebsdiagnose kehrte er am Mittwoch in den Buckingham Palace zurück, um seinen royalen Verpflichtungen nachzukommen. Neben einem Treffen mit seinen Beratern stand nämlich die traditionelle Audienz mit dem Premierminister an. "Das Land steht hinter Ihnen", betonte Rishi Sunak (43) in seinem Gespräch mit dem Monarchen, wie Hello berichtet.

"Ich habe so viele wunderbare Nachrichten und Karten erhalten. Es hat mich die meiste Zeit zu Tränen gerührt", erklärte Charles gegenüber dem Premierminister gerührt. Er sei darüber hinaus dankbar, wie viel Aufmerksamkeit seine Erkrankung den zahlreichen Krebsstiftungen und Hilfsstellen im Land eingebracht habe.

Getty Images König Charles III.

Getty Images Premierminister Rishi Sunak und König Charles III. bei ihrem Treffen im Buckingham Palace

Getty Images König Charles III. vorm Krankenhaus in London, Januar 2024

