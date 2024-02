Mögliches TV-Show-Aus: Denkt Markus Lanz ans Aufhören?

Macht er etwa mit seiner Sendung Schluss? Markus Lanz (54) moderiert seit 2008 die gleichnamige Sendung im ZDF. Mehrere Male pro Woche lädt der Moderator Gäste ein, um mit ihnen über aktuelle politische oder gesellschaftsrelevante Themen zu sprechen. Bei den Zuschauern kommt die Talkshow gut an – doch seit einiger Zeit sinken die Einschaltquoten. Denkt Markus deswegen übers Aufhören nach?

"Das ist so etwas wahnsinnig Flüchtiges. Da muss so viel zusammenkommen. Das Format muss passen, der Sender muss irgendwie passen", erzählt der 54-Jährige im Podcast "Hotel Matze". Aufgrund der Vielzahl an politischen Themen seien die Zuschauer von der Flut der Informationen manchmal genervt: "Ich mache mir überhaupt keine Illusionen: Es kommt der Tag, da kann man meine Visage nicht mehr sehen. Und da werden die Leute sagen: 'Okay, bitte mach ihn einfach weg.' Und es wäre gut, wenn ich es schaffen würde, vorher schon durch die Tür zu sein." Deutet er damit etwa einen Abschied an?

Vor genau einem Jahr machte Markus mit privaten Themen Schlagzeilen: Sein Anwalt Christian Schertz hatte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur das Ende der Liebesbeziehung seines Mandanten bekannt gegeben. Markus und Angela hätten sich bereits "vor geraumer Zeit" dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen.

